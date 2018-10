Chiffre d'affaires stable pour Carrefour Belgique

Le chiffre d'affaires de Carrefour Belgique a connu une petite hausse au troisième trimestre, après avoir connu un sérieux recul durant les six premiers mois de l'année suite aux grèves liées à l'annonce d'un grand plan de restructuration.

En juillet, août et septembre, le chiffre d'affaires de Carrefour Belgique a ainsi crû de 0,5% sur base comparable, pour s'établir à 1,045 milliard d'euros. Elargie aux neufs premiers mois de l'année, la croissance en la matière est cependant encore négative et est d'1,1% inférieure à la même période il y a un an.