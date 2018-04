L'Allemagne favorable à une extradition de Puigdemont

Le procureur général de l'État régional de Schleswig-Holstein, où l'indépendantiste est actuellement détenu, a reconnu la validité en droit allemand des deux chefs d'inculpation de la justice espagnole, " rébellion " et " détournement de fonds ", et demandé son maintien en détention en vue de l'extradition.

Une décision dans les 2 mois

En partant à l'étranger, Puigdemont et six autres indépendantistes ont échappé aux poursuites en Espagne et cherché à "internationaliser" leur cause en impliquant d'autres pays européens.