L'audience de Puigdemont devant la chambre du conseil est reportée

L'ancien président de la Catalogne devait comparaître ce mardi matin devant l'instance judiciaire qui doit statuer sur l'exécution ou non du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre pour tentative de sédition. Les avocats du Catalan avaient néanmoins prévu de demander ce report , afin qu'ils puissent rédiger et remettre leurs conclusions . La chambre du conseil leur a accordé ce report.

Libre sous conditions

Carles Puigdemont s'était rendu à la police fédérale de Bruxelles le 17 octobre dernier et s'était vu signifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par l'Espagne. Il avait ensuite été privé de sa liberté.

Le leader sécessionniste catalan avait ensuite été entendu par un juge d'instruction , lequel l'avait libéré sous conditions, avec notamment l'interdiction de quitter la Belgique et l'obligation de rester joignable en toute circonstance.

Neuf condamnations

Rappelons que le 14 octobre dernier, la Cour suprême espagnole avait condamné neuf dirigeants catalans à des peines comprises entre neuf et 13 ans de prison pour sédition et, concernant certains, malversation après la tenue, le 1er octobre 2017, d'un référendum interdit par le pouvoir central sur l'indépendance de cette riche région du nord-est de l'Espagne. La justice espagnole avait émis dans la foulée un nouveau mandat d'arrêt européen et international à l'encontre de l'ancien président régional Carles Puigdemont pour tentative de sédition en rapport avec les mêmes faits.