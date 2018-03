L'investiture de Jordi Turull renvoyée au second tour au Parlement catalan

L'investiture de Jordi Turull, ancien porte-parole du gouvernement catalan, aurait pu être effective ce jeudi. Roger Torrent , président séparatiste du parlement catalan avait en effet convoqué une séance d'investiture à 17 heures pour tenter de le nommer président de la région. Jordi Turull bénéficiait de l'appui de Junts per Catalunya et d'Esquerra de Catalunya.

Il avait néanmoins besoin des quatre voix de la CUP pour obtenir la majorité absolue ce jeudi. Or le conseil politique du parti a annoncé avant la tenue de la session plénière qu'il maintenait ses votes d'abstention. Un second vote à majorité simple devrait donc avoir lieu pour investir un président catalan.

Un troisième candidat pour prendre la tête de la Catalogne

Le nouveau candidat, avocat de formation, a fait part de son engagement auprès des Catalans. L'investiture représenterait pour lui "un immense honneur". "Si le Parlement me vote la confiance, je travaillerai sans relâche pour le progrès et la protection des 77,5 millions de Catalans", a réagi Jordi Turull.

Un président bientôt arrêté?

Cette convocation express vise à court-circuiter les "ingérences" de la justice dans le processus de sécession de la Catalogne selon Roger Torrent. A l'instar de Carles Puigdemont et de Jordi Sanchez, Jordi Turull est inculpé de sédition et de rébellion par la justice espagnole.

Il a été convoqué pour une audience ce vendredi à Madrid par la Cour suprême. En cas de jugement et de condamnation, il serait probablement disqualifié et devrait abandonner son poste. Le candidat libéré sous caution serait alors libéré de ses fonctions.

Madrid a vivement réagi à l'annonce de la convocation de la commission d'investiture au Parlement catalan. Le ministre espagnol de la Justice Rafael Catalá Polo a dénoncé ce jeudi une décision peu constructive qui ne jouait pas en faveur de la Catalogne et de ses habitants."La situation que nous vivons en Catalogne, avec l'action de ses dirigeants, est peu édifiante et démontre qu'il n'y a pas une réelle volonté de trouver des solutions mais de continuer à chercher la confrontation avec l'Etat de droit", a tweeté le ministre espagnol ce jeudi.

"Roger Torrent a convoqué cet après-midi une session plénière d'investiture au Parlement catalan avec précipitation, manque de transparence et des formes inadéquates. Cela ne contribue pas à travailler dans l'intérêt de la Catalogne et des Catalans"

L'impossible compromis

Depuis la déclaration d'indépendance votée le 27 octobre au Parlement catalan, le torchon brûle entre les séparatistes et l'administration centrale. Les indépendantistes accusent le gouvernement de Mariano Rajoy de ne pas favoriser le dialogue et de manipuler la justice pour mettre au pas le mouvement.

L'opposition fustige de son côté le choix systématique de candidats non viables pour ensuite dénoncer le "harcèlement judiciaire". "Torrent vient de m'appeler. C'est une honte qu'ils continuent à dégrader le Parlement en l'utilisant comme une scène pour le spectacle du procès et pour poursuivre avec le choc et la confrontation", a réagi Inès Arrimadas, chef en Catalogne du parti-libéral et indépendantiste Ciudadanos, ce mercredi.