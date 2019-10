La tension monte en Catalogne, Pedro Sanchez en position délicate

Conteneurs en feu, charges policières, scènes de violence dans les rues de Barcelone. Il semblerait que la Catalogne soit au bord de la révolution. Il s’agit en fait d’incidents isolés mais très médiatisés , œuvres du secteur dur du sécessionnisme regroupé dans un nouveau mouvement, le " Tsunami Democratic ", dont on ne connaît pas les responsables et qui ne semble obéir à personne, tout en émulant les tactiques des manifestations de Hong Kong.

Mouvement divisé

Le mouvement indépendantiste est très divisé. Certains estiment qu’il est temps de tourner la page et d’essayer de trouver un accord avec le gouvernement de Pedro Sanchez. D’autres pensent que les débordements risquent d’aliéner les sympathisants les plus modérés. " Aucune violence ne nous représente ", ont twitté les collaborateurs de l’ancien vice-président, Oriol Junqueras, qui a écopé d’une peine de treize ans de prison pour sédition.

Pression de l’opposition

Plus grave encore. Les tensions pourraient impacter le "clasico", le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le 26 octobre. La Ligue espagnole de football, la Liga, a demandé à ce que la rencontre puisse avoir lieu à Madrid et non à Barcelone comme prévu.