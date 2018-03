Le candidat à la présidence catalane poursuivi pour rébellion

Un magistrat de la Cour suprême espagnole, plus haute instance judiciaire du pays, a annoncé que 13 dirigeants séparatistes catalans seront jugés pour rébellion. Parmi eux, le candidat à la présidence Jordi Turull, Carles Puigdemont et Jordi Sanchez.

Au total, neuf membres du gouvernement destitué sont poursuivis pour rébellion, ainsi que l'ex-présidente du parlement catalan Carme Forcadell, les présidents d'associations indépendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart et la numéro deux de la Gauche républicaine de Catalogne Marta Rovira.

"Malgré les déclarations répétées d'inconstitutionnalité et de nullité (...) les organes exécutifs de la Généralité (exécutif) de Catalogne ont continué leur permanente et obsessionnelle activité pour créer les dénommées structures d'État" qui devaient poser les bases d'une République indépendante, écrit le magistrat.

Notons que Marta Rovira ne s'est pas présentée à la Cour suprême. Elle a en effet quitté l'Espagne et pris "le chemin de l'exil", a-t-elle indiqué dans une lettre publiée vendredi par son parti.

Une tuile pour la présidence

Après les désistements de Carles Puigdemont et de Jordi Sanchez au titre de candidat à la présidence de la Catalogne, le nom de Jordi Turull avait été énoncé. Son élection jeudi soir s'est toutefois confrontée au manque de soutien des séparatistes les plus radicaux, en cause notamment sa convocation judiciaire du jour.