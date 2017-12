Les élections en Catalogne surveillées étroitement par le pouvoir central

C’est l’heure de vérité pour la Catalogne. Les électeurs de la région la plus riche d’Espagne sont appelés à renouveler son parlement dans un contexte marqué par une lutte indépendantiste plus forte que jamais. Le scrutin historique pourrait relancer ou calmer la ferveur séparatiste. Madrid a tout mis en place pour éviter les dérapages dans les médias et assurer un comptage minutieux des votes. Aucun sondage à la sortie des urnes n’a été autorisé.