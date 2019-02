Les séparatistes catalans devant la Justice à Madrid

"Un procès sans précédent qui figurera dans les livres d’histoire" s’ouvre à Madrid devant la Cour suprême, la plus haute instance juridique espagnole. Ainsi le décrit l’un des avocats des douze responsables indépendantistes catalans accusés de rébellion, de sédition et de détournement de fonds pour leur rôle dans la tentative d’indépendance d’octobre 2017. Les accusés risquent de lourdes peines d’emprisonnement.

" Un procès contre la démocratie espagnole", assurait donc l’avocat Jordi Pina lors d’une rencontre avec la presse, dont le seul but est de condamner des militants "qui n’ont fait qu’écouter leur peuple" . Un procès contre des insurgés , aux yeux du gouvernement espagnol, qui ont violé la Constitution en tentant de mener à bien une sécession illégale.

Pour Madrid, il ne s’agit pas de "prisonniers politiques" comme dénoncent les séparatistes, mais de responsables régionaux qui ont abusé de leur pouvoir, jugés non pour leurs idées mais pour avoir enfreint la loi.

Au-delà des faits, et comme durant tout le conflit catalan, ce sont donc, une fois de plus, deux récits qui vont s’affronter devant la Justice durant les prochains mois.

En l’absence de l’ex-président catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique , l’ancien vice-président et "ministre" de l’Économie au sein du gouvernement régional, Oriol Junqueras, 49 ans, sera le principal accusé.

25 ans de prison requis

Le parquet réclame une peine de 25 ans de prison à l’encontre de cet historien et président du parti indépendantiste ERC (Gauche républicaine catalane), incarcéré depuis novembre 2017 .

Ancienne présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, 63 ans, qui avait lu le 27 octobre 2017 la proclamation d’indépendance, risque, elle, 17 ans de prison. Tout comme Jordi Sanchez, 54 ans, et Jordi Cuixart, 43 ans, respectivement ex-président et président des puissantes associations indépendantistes ANC et Omnium Cultural.