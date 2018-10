Puigdemont veut réunir tous indépendantistes autour de son nouveau parti "La Crida"

Un an après avoir menacé l'unité de son pays avec une tentative de sécession, l'ancien président catalan Carles Puigdemont va tenter, ce samedi, depuis son exil en Belgique, de rassembler tous les indépendantistes derrière lui et son nouveau parti, "La Crida" (L'Appel), afin de poursuivre son objectif d'une Catalogne indépendante.

Un congrès fondateur se tiendra ce samedi soir à Manresa, à 60km au nord de Barcelone. Le lieu, tout comme la date, n'ont pas été choisis au harsard. Le congrès a lieu à six kilomètres à peine de la prison de Lledoners, où des dirigeants séparatistes attendent d'être jugés pour rébellion, et un an exactement après que le parlement catalan eut proclamé une république indépendante le 27 octobre 2017.