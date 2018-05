Quim Torra forme un gouvernement catalan sans prisonniers ni exilés

Et cette fois-ci, ce nouveau gouvernement n'inclut plus d'indépendantistes exilés ou emprisonnés. "Les conseillers emprisonnés et exilés expriment leur pleine confiance dans le président et sont d'accord pour que les institutions catalanes se remettent au service du peuple de Catalogne", et ce "le plus tôt possible", poursuit le communiqué, alors que la région est sous la tutelle de Madrid depuis la vaine tentative d'indépendance du 27 octobre.