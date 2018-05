Torra et Rajoy prêts à se rencontrer pour mettre fin à la crise catalane

Le nouveau président séparatiste de la Catalogne, Quim Torra, et Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, se sont dits prêts à se rencontrer dans ce qui marque une nouvelle étape cruciale vers un règlement de la crise catalane.

Le nouveau président indépendantiste de la Catalogne Quim Torra et le chef du gouvernement conservateur espagnol Mariano Rajoy veulent se rencontrer. "Le premier objectif du nouveau gouvernement catalan est d' offrir le dialogue au gouvernement espagnol ", a affirmé Torra à Berlin, où il a rendu visite à Carles Puigdemont, son prédécesseur à la tête de la Catalogne destitué par Madrid à la suite de la tentative de sécession de la région à l'automne 2017.

Celui-ci est en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne dans l'attente de l'examen d'une demande d'extradition. "S'il vous plaît, fixez une date et un lieu" pour une rencontre, a lancé Torra à l'intention de Rajoy. Ce dernier a ensuite annoncé qu'il acceptait. "Bien sûr que je vais recevoir le président de la Généralité (gouvernement autonome catalan) s'il me le demande", a déclaré le chef du gouvernement espagnol en visite à Sofia, en Bulgarie.

"Pas de république"

Mais "il n'y aura pas de république" en Catalogne, a-t-il averti. Quim Torra, qui lors de son élection a promis de "construire un Etat indépendant, une république" catalane , doit prochainement former son gouvernement. Cela entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par le gouvernement central espagnol sur cette région quand les députés séparatistes ont proclamé son indépendance le 27 octobre 2017.

Des propos xénophobes

Dans d'autres déclarations publiques, il avait également qualifié l'Espagne de "pays exportateur de misères", affirmé que l'emploi de la langue espagnole en Catalogne n'était pas "naturel", et traité de "charognards, vipères et hyènes" ceux qui ne défendaient pas la culture et de la langue catalanes.