Charleroi déroule le tapis rouge pour le digital

L’ambitieux plan Catch, né sur les cendres de Caterpillar et destiné à redresser tout le bassin carolo, progresse plutôt bien sur son axe "Creative and Digital". Ces dernières semaines, le centre de Charleroi est littéralement devenu the place to be. "C’est le bon moment pour venir parce que les leviers et l’accessibilité sont là, concède le directeur de BeCode, Cédric Swaelens. Il y a une sorte de tapis rouge pour toutes les initiatives digitales."