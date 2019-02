Personne n'est parfait… mais une équipe peut l'être

La chronique de Fabienne Bister, administrateur délégué de la Moutarderie Bister L'Impériale.

On a tous une tendance naturelle à aimer travailler avec des gens qui pensent et réagissent comme nous. Pourtant, ce qui est précieux dans une entreprise, c’est la complémentarité des talents et des personnalités. Je trouve amusant qu’en football, la complémentarité des joueurs semble une évidence alors qu’elle est presque rejetée en entreprise, où certains travailleurs voudraient que chacun pense comme eux.

Or, pour jouer son rôle de défenseur, d’attaquant ou de gardien de but, il est évident que les personnalités doivent être différentes. Pourquoi serait-ce choquant en entreprise? L’équipe se doit aussi d’être équilibrée.

Dans une bonne équipe, il faut des Rois des tableurs Excel, des Champions de l’organisation, des Comiques bons vivants, des Vendeurs futés mais honnêtes, des Mc Giver pragmatiques et/ou costauds, des méticuleux et des fantaisistes, ceux qui comprennent les machines (avec leurs humeurs et leurs pannes), ceux qui comprennent les consommateurs de demain (avec leurs humeurs et leurs contradictions), ceux qui comprennent la comptabilité (avec les humeurs des contrôleurs et… leurs surprenantes visions).

Tous ces profils différents ne formeront une équipe "parfaite" que s’il y a compatibilité des caractères, des visions du travail, du respect de l’autre, du sens des priorités.

Or l’ego, l’orgueil, les blessures d’enfance, les épisodes complexes de la vie amoureuse, l’éducation des enfants, les deuils s’infiltrent dans la vie de l’entreprise. Il est difficile de laisser complètement sa vie privée dans son casier au vestiaire.

Juxtaposer des talents complémentaires ne suffit pas: il faut une "synergie" qui permet à l’équipe de dépasser la somme des individualités. Les clés semblent en être le partage des valeurs, la motivation et la bonne entente.

L’équipe parfaite a 4 caractéristiques, selon Laurent Gontard (coach en RH):

• Elle sait où elle va (mission, valeurs);

• Elle se donne les moyens de le faire: organisation efficace, y compris dans la prise de décisions, communication, fluidité de l’information;

• Elle a envie de le faire, d’y aller, d’avancer vers les objectifs communs. Elle a donc une belle estime de soi collective, l’envie de développer et réussir ensemble, la conscience que la collaboration n’est pas naturelle, donc qu’elle reste à travailler sans cesse;

• Elle a les compétences requises, et utilise l’expertise de chacun, dans divers domaines et pas seulement ceux liés à la fonction "sur papier".

J’aime beaucoup la vision que développe Martin Berasategui, chef du restaurant espagnol du même nom à Lasarte (qui fut classé meilleur resto du monde sur TripAdvisor).

D’après lui, le gérant parfait montre l’exemple, fait ce qu’il exige des autres, reconnaît ses erreurs, en tire des enseignements, a une vision claire des missions de chacun, sélectionne bien ses collaborateurs, se sépare de ceux qui n’ont pas leur place dans l’équipe. Il (ou elle!) connaît les goûts des clients et élabore des stratégies pour les fidéliser. Il pratique l’écoute active, gère les canaux numériques, se tient au courant des tendances, innove, évolue et facilite les processus de production.

L’équipe en contact avec la clientèle (au resto: le personnel en salle) doit avoir un réel don de communication, de la sympathie, de l’empathie, du bon sens, être composée d’excellents vendeurs et observateurs, garder un comportement positif dans les moments de pression.

L’équipe de production (en cuisine) est irréprochable, fait régner l’ordre et la discipline, fonctionne comme un orchestre, a le soin du détail aussi parfait que possible, respecte les normes et procédures.

C’est une équipe solide et douée d’humour pour résister à la pression, qui travaille dans le respect mutuel.