Démissionner et chômer? Oui!

Réformer un marché du travail fossilisé, c’est notamment accepter que les travailleurs qui démissionnent conservent leurs droits au chômage, mais également limiter les allocations dans le temps.

Qu’y a-t-il de pire pour un employeur qu’un collaborateur démotivé qui ne reste dans l’entreprise que parce qu’il n’a pas droit au chômage s’il démissionne? Quel calvaire pour un employé que de devoir rester à un poste qui ne lui convient plus par peur de se retrouver sans revenus!

Donner le droit à ceux qui démissionnent de bénéficier des allocations de chômage, tout en rendant à ces dernières leur rôle de filet de sécurité temporaire, me semble plein de bon sens.

Garder quelqu’un qui répand des rumeurs, voire qui sabote son travail et celui des autres dans l’espoir d’être licencié ne peut être une bonne solution.

Cela éviterait des coûts importants liés à certains congés maladie, pendant lesquels l’entreprise ne peut pas offrir confiance et formation à un nouveau collaborateur. Cela permettrait de ne pas faire supporter par les employés fidèles et présents une surcharge de travail qu'ils n'ont pas méritée. Ce serait aussi la solution dans un certain nombre de cas de harcèlement moral, où le changement d’environnement pourrait être la meilleure option. Garder quelqu’un qui répand des rumeurs, voire qui sabote son travail et celui des autres dans l’espoir d’être licencié ne peut être une bonne solution. Mais le licenciement dit "de complaisance" est très risqué pour l’employeur : c’est un défi au bon sens.

Limiter les droits au chômage dans le temps

Le monde du travail change, d’autant plus vite que la crise sanitaire a remis beaucoup d’habitudes en question. Les choix individuels de carrière deviennent essentiels et près de neuf jeunes sur dix, d’après une étude de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), se positionnent en faveur d’une limitation des droits au chômage dans le temps: la "carrière chômeur" ne correspond pas à leurs valeurs pour l’avenir.

Car la solidarité ne peut pas toujours aller des gens qui travaillent vers ceux qui sont au chômage. Revoir le système législatif du travail dans notre pays devient urgent, afin de mieux répartir la charge de boulot auprès d’un maximum de gens en âge d’être actifs.

C’est devenu une forme d’injustice que de taxer excessivement les gens qui passent leur journée à travailler pour financer ceux qui n’ont pas d’emploi.

En ce sens, les initiatives de Territoires Zéro Chômeur de longue durée apparaissent comme une logique très humaine pour toutes les parties: soulager le monde des travailleurs, parfois épuisés, tout en réintégrant en douceur et avec respect celles et ceux qui ont décroché pour de multiples raisons. Si le chômage est un fabuleux système de sécurité momentané, c’est devenu une forme d’injustice que de taxer excessivement les gens qui passent leur journée à travailler pour financer ceux qui n’ont pas d’emploi, parfois en les culpabilisant et en les stigmatisant.

Réformer la législation sociale

Éviter les pièges à l’emploi, en cessant d’ajuster les allocations de chômage à chaque fois que le salaire net en poche est revalorisé, apparaît comme du simple bon sens. Les économistes prônent, avec raison, l’agilité des entreprises. Comment la mettre en place dans un monde du travail fossilisé par de vieilles habitudes acquises lors de très anciennes négociations entre patronat et syndicats?

Bon sens, souplesse, écoute des besoins humains, respect, équité et flexibilité devraient être les mots-clés de la législation sociale de demain.

Bon sens, souplesse, écoute des besoins humains, respect, équité et flexibilité devraient être les mots-clés de la législation sociale de demain. Car la génération des "Zoomers" arrive sur le marché du travail, d’après une étude de The Boson Project. Là où l’horizon de l’entreprise s’est réduit de 10 à 5 ou même 3 ans, ils veulent travailler dans des institutions qui réfléchissent à l’horizon de 30 ans, s’y intégrer en faisant partie d’un collectif afin d’avoir un impact réel sur l’avenir, être des moteurs de la transition. Et pouvoir changer de job afin de faire des choses vraiment utiles, pour eux, les autres et le monde. Notre législation du travail est-elle prête à les accueillir?