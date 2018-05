À ce prix-là, mieux valait se taire

Naïvement, on s’était attendu à ce qu’une sorte de retenue ou de pudeur teinte les commentaires politiques qui allaient inévitablement suivre.

On a eu droit à une foire d’empoigne , où l’immédiateté l’a disputé à l’indignité. Et au final, chacun a sauté sur l’occasion pour se ruer sur son adversaire favori.

C’est Ecolo qui a ouvert le bal, sa vice-présidente estimant que la responsabilité de Charles Michel était engagée, du fait de la "fuite en avant dans une politique d’asile de plus en plus répressive". Pas un zeste de recueillement; la charge est directe. Zakia Khattabi aurait-elle parlé trop vite? Par la suite, d’autres écologistes sont venus à la rescousse, portant le même message, exprimé peut-être en des termes plus posés.