Attention au retour du "Volders factor"

Les recettes d'un budget sont par définition incertaines.

Compte tenu des échanges fleuris auxquels se livrent parfois les partenaires, francophones surtout, du gouvernement fédéral, on ne va pas bouder ce nouveau départ. À la tête de la coalition Vivaldi depuis un an, Alexander De Croo est parvenu à franchir un cap qu'il attendait depuis longtemps: placer son mandat dans une autre perspective que la seule gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences directes sur le tissu socioéconomique.

C'est un grand classique des négociations budgétaires: faire correspondre à une ambition politique des recettes au mieux incertaines, au pire fantaisistes.

Avec ce budget 2022, qui s'accompagne de nouvelles orientations en matière d'emploi et de fiscalité ainsi que d'un plan d'investissements complémentaires, le locataire du 16 marque des points. Outre ce premier accord politique conclu entre sept partis, il fait passer son budget pour une épreuve marquée par le retour d'une gestion raisonnée des finances publiques. Dans l'opinion flamande surtout, c'est important après les milliards lâchés durant la pandémie et la pression constante du PS pour continuer à dépenser sans trop compter.

Cette belle histoire est toutefois gâchée par une polémique née de la taxe sur les billets d'avion. Une innovation à vocation environnementale qui doit rapporter 30 millions d'euros au budget. Mais Georges-Louis Bouchez est venu y mettre son grain de sel presque malgré lui.

Jouer avec les chiffres

Dans les médias, il a estimé à 5 ou 6 euros le montant de ce prélèvement. Le président du MR a improvisé cette évaluation puisque le gouvernement n'a donné ni taux, ni forfait à cette mesure. Celle-ci ne toucherait que les vols de moins de 500 kilomètres et quelques rapides calculs ont permis de tirer deux conclusions: la taxe toucherait uniquement l'aéroport national et surtout, fixée à 6 euros, elle ne peut rapporter autant. À la Chambre, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet s'est trouvé bien en peine d'expliquer comment il parviendrait à récolter 30 millions. Merci GLB.

Dans ce budget vivaldien, il y a des montants qui laissent perplexe.

En attendant que Gilkinet et son collègue des Finances trouvent une solution, se réveilleront certainement les lobbies de l'aviation et de l'aéroport national. Mais l'épisode aura révélé un grand classique des négociations budgétaires: faire correspondre à une ambition politique des recettes au mieux incertaines, au pire fantaisistes.

D'un gouvernement à l'autre

L'affaire a d'ailleurs ravivé quelques souvenirs chez Ahmed Laaouej. Le chef du groupe PS à la Chambre a tenu à rappeler que cette tentation était une marque de fabrique de la coalition suédoise, qu'il a combattue longtemps. Souvenez-vous du "redesign" de l'administration, une mesure d'économie portée par le ministre des Finances d'alors, le N-VA Johan Van Overtveldt, et qui devait rapporter pas moins de 750 millions d'euros à l'État. On n'a jamais su ce qu'il en a été, et il est vrai que sous Charles Michel, on souriait souvent en coulisse des derniers ajustements apportés au tableau budgétaire. Un zéro par ci, quelques millions par là pour parvenir à l'objectif, c'est ce qu'on appelait le "Volders factor" dans les couloirs de la rue de la Loi. Du nom du chef de cabinet du Premier ministre de l'époque.

Ironie du sort, dans ce budget vivaldien, il y a aussi des montants qui peuvent laisser perplexe. Comme ce milliard de plus que doit rapporter en 2024 la lutte contre la fraude sociale et fiscale. "Qui pense que le tableau budgétaire du début d'année correspond au tableau de fin d'année n'a jamais fait de budget", nous dit Sophie Wilmès, qui a été en charge de cette compétence sous Michel.

