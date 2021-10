La surenchère marque le premier anniversaire de la Vivaldi.

Il est difficile de parler d'anniversaire joyeux pour les sept partis de la Vivaldi. Ce n'est pas qu'il est triste, mais que les enjeux sont des plus pesants: le budget et ses déficits, l'élaboration d'une stratégie de relance, des premières décisions attendues sur le marché de l'emploi alors que s'invite dans le débat la question du pouvoir d'achat des ménages, menacé par la hausse des prix énergétiques. Le tout sur fond de fin de pandémie. Et à l'heure de souffler sur cette première bougie, aucun grand accord n'est encore à épingler au blazer d'Alexander De Croo. Par contre, ce qui saute aux yeux, c'est ce festival des idées pour partis en mal d'existence dans leur spectre électoral. Le débat, on aime. Il vivifie la démocratie bien sûr, mais gare à la tentation démagogue. Ne perdons pas de vue que la vertu du débat démocratique est de permettre au citoyen d'évaluer l'offre politique qui se présente à lui et de mûrir son choix futur. Bref, d'y voir clair.

Ainsi, lorsque Paul Magnette propose au nom du PS que le transport public soit 100% gratuit, il ne peut ignorer que la configuration politique qui structure le gouvernement ne laisse qu'une infime chance à un tel projet de passer, en dépit des arguments qui peuvent soutenir sa proposition. Forcer Écolo, qui exerce la compétence Mobilité, à réaliser une idée PS sans réelle concertation préalable, relève qui plus est de l'illusoire. Le ministre Gilkinet a d'ailleurs tôt fait de doucher la proposition. Le PS prend donc le risque de susciter un espoir qui ne mettra que quelques semaines à se trouver déçu. Si la sortie lui permet d'afficher une posture de combat quasi militant alors qu'il exerce le pouvoir en concurrence féroce sur sa gauche, à plus long terme, un retour de manivelle n'est pas exclu. Séduire la population avec d'inaccessibles carottes, pas sûr que la recette s'avère si payante.

La meilleure preuve que ces idées ne sont en fait que des idées, c'est qu'elles ne semblent pas faire trembler le gouvernement le moins du monde.

Le même raisonnement vaut pour le MR. Coup sur coup, Georges-Louis Bouchez est venu avec deux propositions qui, appliquées, ne seraient rien d'autre que deux balles tirées dans le pied de la gauche du gouvernement. Avec l'exclusion des chômeurs refusant un job ou une formation dans les secteurs en pénurie et la fin du paiement des allocations de chômage via les syndicats, le PTB n'aurait plus qu'à ramasser les morceaux du Parti socialiste.

La meilleure preuve que ces idées ne sont en fait que des idées, c'est qu'elles ne semblent pas faire trembler le gouvernement le moins du monde. Il faut s'habituer à une nouvelle ère, dit Paul Magnette, celle où les partis de la majorité se lâchent sans vergogne et de façon quasi permanente pendant que, aussi studieux que discrets, leurs ministres accouchent de projets qui seront forcément moins chatoyants que ces fausses promesses médiatiques. Au moment où la décrédibilisation du monde politique bat des records au sein d'une population qui n'a souvent que les réseaux sociaux pour s'exprimer, l'expression publique des responsables a besoin plus que jamais de respect.

