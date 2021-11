Le ciel de la Vivaldi s'assombrit

Après l'accord sur le budget 2022, le climat de discorde reprend de plus belle au niveau fédéral.

On s'attendait à ce que le MR, entendez Georges-Louis Bouchez, mette le paquet sur le nucléaire en ce mois de novembre. Moins à ce que le Montois soutienne avec tant de zèle - c'était sur les ondes de la RTBF en début de semaine - la ministre N-VA Zuhal Demir dans son combat qui semble très politicien contre la future centrale au gaz de Vilvorde au départ du gouvernement flamand. Cette énième saillie libérale francophone en décalage assumé avec la ligne gouvernementale semble avoir jeté un nouveau froid entre les partenaires de la Vivaldi, surtout entre le MR et sont parti frère, l'Open Vld.

Que le parti du Premier ministre s'agace de cette nouvelle forme de participe-opposition pratiquée par "GLB", n'est pas franchement neuf, et il ne faut jamais perdre de vue que si Alexander De Croo est au 16 rue de la Loi, c'est bien grâce au fait que son binôme francophone, aussi encombrant soit-il, est à bord de la Vivaldi. Ce qui est de plus en plus patent, en revanche, c'est ce constat que finalement, le MR ne soutienne jamais les décisions de la Vivaldi une fois que celles-ci sont prises. Les tensions croissantes entre les bleus francophones et le ministre CD&V des Finances sur la réforme de la fiscalité dans le secteur du football inscrite dans la loi programme en offrent un autre exemple.

En coulisse, on en convient, il est parfaitement légitime qu'un parti fasse valoir son point de vue lorsqu'un débat se présente, y compris à l'intérieur d'une majorité. Mais une fois que celui-ci signe un accord, il doit le défendre à l'extérieur, question de loyauté, entend-on. Et surtout de cohérence face à une opposition flamande qui n'attend que de s'engouffrer dans ce genre de brèche. Ce message a été adressé à plusieurs reprises à la vice-Première ministre MR Sophie Wilmès dont le fauteuil semble des plus inconfortables. Si la très populaire libérale défendait avec trop d'ostentation les acquis de son gouvernement, elle risquerait de se mettre en porte-à-faux avec les prises de position très tranchées de son président. Si au contraire, elle devait s'aligner sur la communication très agressive de la Toison d'Or, sa position au sein du gouvernement serait encore moins facile. La stratégie est claire, discrète dans les médias, Wilmès défend les intérêts du parti à la table, mais doit laisser la lumière des projecteurs à son président.

Le problème, c'est que ces discordances entretenues par Bouchez rajoutent à ce sentiment d'absence de vision cohérente à long terme au niveau national. Cette semaine, la COP26 a montré au monde les désaccords intrabelges sur les efforts à fournir en matière de réduction des émissions de CO2. Cela dans un contexte de fébrilité quant à la stratégie qui sera adoptée par la Belgique pour sortir (ou pas?) de l'atome au moment même où certains de nos voisins européens opèrent des choix clairs.

