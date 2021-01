Le pain noir de la N-VA

La séquence tombe forcément mal. Installée très inconfortablement dans l'opposition au fédéral, celle-ci est en plein travail de repositionnement stratégique. En cours, l'élection de deux vice-présidents pour entourer un Bart De Wever réélu de façon écrasante à la tête de son parti au mois de novembre dernier. Il y a fort à parier que Theo Francken sera candidat alors que le poste très en vue de chef de groupe à la Chambre est resté entre les mains de Peter De Roover. Il le ferait en ticket avec la députée Valerie Van Peel. Deux profils complémentaires : Francken le radical pour stopper la fuite des électeurs vers le Vlaams Belang, Van Peel pour regagner quelques plumes au centre droit et tailler des croupières au CD&V et à l'Open Vld. On peut y voir la synthèse de deux courants entre lesquels Bart De Wever doit constamment jouer les équilibristes.

Bart De Wever attend son heure

L'affaire Kucam ne devrait pas remettre ce beau plan en cause. La N-VA ne peut pas se permettre de tanguer sur ses bases. Le dernier sondage en date l'a placée sous les 20% et le Vlaams Belang est toujours virtuellement le premier parti du nord. Au pouvoir en Flandre, dans l'opposition au fédéral après une participation chahutée au gouvernement Michel, elle ne peut plus jouer la carte anti-système qui a alimenté son ascension. Ses ambitions institutionnelles sont au point mort. Après s'être fâchée avec le MR, la N-VA n'a plus de partenaire francophone pour négocier quoi que ce soit. Désormais sourd à ses appels, le PS, poussé par son courant régionaliste, s'inscrit dans la dynamique "sans tabou" de l'accord de la Vivaldi. Et celui-ci se projette déjà ouvertement vers 2030 et le bicentenaire de la Belgique.