On prend les mêmes et on recommence

Les équipes communales sont en place et les urnes vidées. La bataille électorale est donc officiellement close, est-on tenté de dire. Mais ne soyons pas naïfs...

Et pourtant, on le savait. Le calendrier a toujours été excessivement clair sur le sujet: la campagne pour le triple scrutin de mai 2019 débuterait sitôt celle des communales achevée. Et de fait. La poussière d’octobre à peine retombée, voilà que notre classe politique s’est mise à la relancer à pleines brassées. Une campagne laisse place à une autre, encore plus cruciale.

Ce qui n’est pas pour élever le débat et aider au sain refroidissement des circuits. Rien que cette semaine, ils ont déjà été un paquet à y aller d’une petite sortie, allant de la fadaise à l’énormité.

Au moins le PTB a-t-il le mérite de mettre d’accord Bart De Wever et Paul Magnette.

Prenez Wouter Beke. Humaniste convaincu, l’homme s’est réjoui de la plus grande avancée démocratique du millénaire, à même de reléguer les Lumières au rang de vétille. Les chiffres d’octobre le montrent: la scission de BHV a permis de réduire le nombre de listes francophones dans la périphérie bruxelloise, enrayant le fléau "verfransing" qui risquait de mettre à mal la prospérité et l’intégrité de cette paisible contrée. Allez, on est sauvés.

À Liège aussi, il semble que l’on ait perdu le sens de la mesure. Comprenons-nous bien: l’idée n’est pas de critiquer l’arrivée du géant chinois de l’e-commerce, Alibaba. Il est toutefois piquant d’entendre le bourgmestre Willy Demeyer exulter à l’idée de ces "milliers d’emplois" qui viendront inonder sa terre promise. C’est juste que, naïvement peut-être, on avait en tête l’idée que dans ce genre d’entrepôts, la robotisation le disputait au travail humain. Et que les conditions de travail pouvaient y être, disons, un brin rudes. Typiquement, sans doute, le genre d’emplois dont le PS déplore le manque de qualité à la Chambre, avec des trémolos dans la voix.

Du côté de la N-VA, itou: cela débloque sec. Le seul terme "migration" la rend nerveuse, quitte à mettre Charles Michel dans une position, et un état, impossibles – sur le sujet, on vous invite chaudement à lire la chronique de notre confère Martin Buxant. On notera juste qu’au moins, la volte-face nationaliste permet au climat de ne plus se trouver isolé dans la catégorie "promesses creuses lancées aux Nations Unies".

La N-VA, donc. Où le grand patron déploie un impressionnant arsenal de mauvaise foi. Ainsi donc, la gauche belge manque de toute "hygiène démocratique" élémentaire. La preuve, à Zelzate, le sp.a s’est allié au PTB – enfin, ici, on dit PVDA. Cela ne pose par contre aucun souci que, pour grandir, la N-VA soit tenue de ferrer l’électorat du Vlaams Belang, et donc de lui plaire, quitte à se perdre dans cette troublante partie de mimétisme. Ni que le parti nationaliste ait recyclé, afin de composer ses listes, une belle brochette d’anciens du Vlaams Belang. Ni encore que des pontes du parti aient déjà caressé, publiquement encore bien, l’idée de s’associer au Belang, pour autant que cela permette de dégager la voie vers l’indépendance de la Flandre.

Tout ça n’est pas si trop grave, semble assurer Bart De Wever. Parce qu’extrême gauche et gauche radicale sont, au fond, "bien pires" que l’extrême droite. Ce qui constitue, évidemment, une vérité politique et historique avérée, et pas du tout une navrante tentative de diaboliser l’adversaire, tout en justifiant l’injustifiable, à savoir la danse du ventre permanente que donne à voir la N-VA aux électeurs d’extrême droite.