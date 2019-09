PS et N-VA vont monter au front

La chronique politique d'Alain Narinx.

La formation d’un nouveau gouvernement flamand met un terme à une première phase post-électorale puisque, quatre mois après les scrutins, toutes les Régions sont dotées de nouveaux exécutifs. Reste donc le Fédéral… Une nouvelle dynamique va bientôt s’y enclencher. La longue mission d’information de Didier Reynders et Johan Vande Lanotte touche à sa fin. Il est temps de passer à une autre étape. Celle-ci devrait consister en une tentative de rapprochement entre le PS et la N-VA. Une mission d’exploration royale pourrait être lancée sous la houlette de ces deux partis (par exemple un duo de "cadres" comme Zuhal Demir et Jean-Claude Marcourt), ou alors sous la direction d’une (ou deux) personnalité extérieure qui serait compatible avec ces formations.

En raison de l’arithmétique électorale et des postures après le scrutin, PS et N-VA sont dominants de chaque côté de la frontière linguistique. Il est logique d’essayer cette formule en premier lieu. L’idée serait de mettre sur pied une coalition "bourguignonne" (les libéraux, les socialistes, la N-VA avec ou sans le CD&V).

Aucun parti ne veut prendre la responsabilité d’un blocage ou d’un échec aux yeux de l’opinion publique.

Les deux partis sont bien conscients du momentum. Les discours virils d’après-26 mai ont été nettement adoucis. Côté nationaliste flamand, on martelait ne vouloir discuter avec le PS que pour parler de confédéralisme pur et dur. Cette revendication est aujourd’hui beaucoup moins audible. Côté socialiste, on ne dit plus "jamais avec la N-VA". Après la formation du gouvernement wallon, Elio Di Rupo expliquait qu’in fine, tout dépendrait du contenu. Cette semaine, Theo Francken a esquissé un "deal" fait de règles plus strictes en matière de migration en échange de mesures sociales telles qu’une hausse des pensions. Au creux de l’été, la N-VA avait relancé l’idée d’une baisse de la TVA sur l’électricité.

Au passage, ce subit intérêt de la N-VA pour le social s’explique aussi par la fuite de nombreux électeurs vers le Vlaams Belang et ses promesses protectionnistes, y compris en matière économique. Enfin, le même Francken a constaté qu’il n’existe pas de majorité des deux tiers pour voter une réforme de l’État, ce que la presse du Nord a interprété comme une "mise au frigo" des aspirations institutionnelles immédiates du parti.

Les lignes bougent donc un peu. Mais dans ce genre de situation, c’est usuel. Aucun parti ne veut prendre la responsabilité d’un blocage ou d’un échec aux yeux de l’opinion publique. Personne ne veut du "zwarte piet" (le valet noir). Dialogue entre N-VA et PS, il y aura. Mais il faut faire la distinction entre une ouverture de façade et de vraies concessions, entre communication et négociation.

Sur le fond, rien ne permet d’accréditer l’hypothèse d’un accord futur entre N-VA et PS. Le ton a changé. Mais le cœur du problème demeure. On ne voit toujours pas très bien quel serait leur intérêt. Les points de convergence programmatiques entre les deux formations semblent très limités. Politiquement, les deux partis ont en commun d’être bousculé dans leur pré-carré traditionnel (respectivement par le Vlaams Belang et le PTB) et n’ont pas envie d’une législature mièvre où ils s’exposeraient à être pilonnés sans arrêt par leurs adversaires.