Soyons réalistes, ne faisons rien!

Tel est le problème, avec les réponses décevantes: elles déçoivent. Or on a tendance à penser que le politique ne peut plus se permettre de jouer dans ce registre. Parce que sa répétition finit par émousser la conviction que l’action politique est à même de générer et appliquer des solutions dans l’intérêt collectif.

Que propose-t-il? Que, d’ici 2023, ces voitures soient "zéro émission". Passons sur le fait que l’on se demande ce que c’est, une voiture "zéro émission" – on est, à vrai dire, à peu près sûr que cela n’existe pas. Mais voilà. Oui, indéniablement, cela aurait des effets bénéfiques sur la qualité de l’air dans les centres urbains. Mais ne résoudrait en rien l’absurdité fiscale consistant à payer les gens en voiture plutôt qu’en argent. Surtout, qu’elle soit autonome, électrique, nucléaire ou au charbon, une voiture reste une voiture. Autrement dit, on laisse totalement dans l’ombre la problématique de la congestion automobile. À un véritable enjeu, voilà qu’on n’apporte qu’une demi-solution – et encore, on est gentil.

Bien sûr, on caricature. Et on ne doute pas qu’il faudra compter sur l’innovation, ni qu’elle ait un rôle à jouer. Il nous semblait seulement, et peut-être assez naïvement, que la gestion de la chose publique s’élaborait à partir de l’état actuel du monde et des connaissances. Tenez, quand il est question de déterminer la marge salariale disponible en Belgique, on se tourne vers nos voisins. On inspecte ce qu’il vient de s’y passer et quelles sont les prévisions à court terme – et si la réalité finit par s’en écarter, eh bien, on corrige le tir au prochain round. On part de faits, et non d’une quelconque intuition futuriste.