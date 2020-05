Une négociation PS/N-VA ? Pas si vite...

Les négociations politiques pour la formation d'un gouvernement fédéral ont repris en coulisses.

"En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal." Cette célèbre citation du penseur florentin Nicolas Machiavel doit tarauder aujourd’hui Paul Magnette. Le président du Parti socialiste consulte, dans une mission informelle menée avec son alter ego du sp.a Conner Rousseau, pour voir s’il est possible de former un nouveau gouvernement fédéral. Il fait face, à nouveau, à une question existentielle : faut-il ou non négocier un accord de coalition avec la N-VA ? Le parti de Bart De Wever semble prêt à y aller avec le PS. Et l’inverse?

Le PS est incontournable pour la formation d’un gouvernement fédéral. Son attitude sera donc décisive. La pression est forte pour que Magnette et De Wever s’allient. Toutefois, pour les socialistes, une telle entente avec la N-VA se heurte toujours à de nombreux obstacles. Le principal est que le programme politique des nationalistes flamands est aux antipodes de celui des socialistes francophones. Politique sociale et économique, réforme de l’Etat, climat, immigration: tout les sépare. La crise sanitaire et économique aura-t-elle rapproché les points de vue ? Rien n’est moins sûr. Il reste très difficile de trouver un dénominateur commun entre les deux formations. Même s’il est trouvé, un tel accord a toutes les chances d’être peu en phase avec les aspirations profondes du PS. Entre compromis et compromissions, la frontière peut paraître parfois ténue. Et le PTB se ferait alors un plaisir de matraquer le PS qui vend son âme à la droite patronale et libérale…

Un accord avec la N-VA mettrait par terre toute la stratégie du PS des dernières années, qui a diabolisé le MR pour son alliance avec De Wever.

Un accord avec la N-VA mettrait aussi par terre toute la stratégie du PS des dernières années, qui a diabolisé le MR pour son alliance avec De Wever. Cela reviendrait à normaliser la N-VA dans le champ politique francophone alors qu’elle reste dépeinte comme extrémiste par beaucoup. Aux prochaines élections, le PS ne pourrait plus se présenter comme un rempart face aux nationalistes flamands, à la fois sur le plan institutionnel et social, après s’être "mouillé" avec eux. Enfin, un autre écueil entre PS et N-VA tient aux inimitiés personnelles. S’asseoir à côté de Theo Francken au Conseil des ministres : voilà une perspective qui doit être un cauchemar pour tout futur ministre PS. Les nationalistes flamands se privent rarement de vomir leur mépris des francophones. Et inversement, le PS n’a eu de cesse de diaboliser Bart De Wever et ses proches. Difficile, après tout cela, de faire marche arrière…

