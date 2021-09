Voie médiane, voie royale pour la Vivaldi

Entre la gauche et la droite, le gouvernement devrait souvent atterrir au centre.

On aura eu toute la Vivaldi en résumé en cette semaine de rentrée. Celle-ci a démarré par une nouvelle polémique stérile opposant Écolo et MR. Georges-Louis Bouchez tentant d'abîmer la secrétaire d'État à l'Égalité Sarah Schlitz avec sa participation à une promenade "en non-mixité" organisée dans le cadre des universités d'été de son parti. "Inacceptable" de la part de la garante de la politique d'égalité entre les genres au sein du gouvernement fédéral, estime le président du MR. Bien sûr, sur le fond, on peut légitimement s'inquiéter de voir le corpus idéologique des verts envahi par des thèses et des pratiques qui se développent sur des clivages très profonds au sein de la société. Pour autant, faire du moindre événement une affaire d'État, la ficelle paraît un peu grosse après l'affaire Haouach.

Cette écume politicienne contraste avec la présentation par Karine Lalieux de la réforme très attendue des pensions. Un grand rendez-vous pour les sept partis de gouvernement que le PS, visiblement plus pressé que le Premier ministre, a choisi de mettre à l'agenda via les médias sans avoir beaucoup préparé ses partenaires. Il s'agit du premier dossier de fond indépendant de la crise covid, un test grandeur nature pour une coalition dont les antagonismes idéologiques n'échappent à personne. Ainsi, sans grande surprise, son aile droite tire à boulets rouges sur un projet qui fait peu de cas des préoccupations typiquement libérales en matière de pensions, comme l'harmonisation des statuts ou encore la soutenabilité budgétaire du système. Ces enjeux avaient fondé la politique du gouvernement précédent où le MR était aux commandes de la réforme.

Calmer les dépenses

Cette préoccupation financière se manifeste aussi au sein de l'aile flamande de la Vivaldi où, à la veille du débat budgétaire, un axe Open-VLd/CD&V est en train de s'affirmer pour calmer les ardeurs socialistes en matière de dépenses publiques. Par ailleurs, au 16 rue de la Loi, on ne souhaite pas que ce débat sensible vienne perturber la stratégie de relance post-covid qui s'amorce cette semaine. Après l'annonce de Lalieux, c'est sur la pédale de frein qu'on appuie. N'en déplaise au PS manifestement soucieux d'occuper au maximum le terrain à gauche.

Si le dossier est temporairement rangé, cette séquence donne une idée de la dynamique politique qui animera vraisemblablement cette coalition hétérogène alors que l'enjeu sanitaire est en train de passer au second plan. Avec cette réforme des pensions très à gauche sans grande certitude sur le plan budgétaire, le PS adopte une stratégie de négociation somme toute classique: taper haut dès le départ pour obtenir un maximum. En retour, le MR dézingue dans la même optique. Au final, le gouvernement atterrira sans doute au milieu, entre les positions écolo-socialistes et libérales. Dans un autre dossier, la voie médiane semble aussi se dessiner. À lire les propos de rentrée de Jean-Marc Nollet, Ecolo ne s'accrochera pas coûte que coûte à la sortie complète du nucléaire. Prépare-t-il les esprits? Réalisme et ambition dans une logique de compromis "à la belge", voilà un bel emballage pour un Alexander De Croo qui a plus à gagner à engranger des accords qu'à faire passer des réformes radicales dans la douleur.