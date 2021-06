Bruxelles invente la "majorité-guérilla"

La première tient aux valeurs fondatrices du parti. Pas besoin de s'étendre là-dessus, DéFI tient à la neutralité en tant que système permettant la coexistence pacifique de toutes les convictions. C'est pour sa défense que nombre de ses électeurs lui font historiquement confiance, en opposition aux partis de gauche qui, à Bruxelles, brossent volontiers certains électorats dans le sens du poil à grand renfort de concessions pour la tradition religieuse. Vu les débats, il devait être clair aux yeux de ses dirigeants qu'ils ne convaincraient pas leurs partenaires bruxellois d'autoriser la Stib à aller en appel. On peut se demander quel compromis aurait préservé cette neutralité des actes et de l'apparence dans la fonction publique que défend DéF I. Et quid de la Stib dont la politique de recrutement est durablement affaiblie? Au même titre que sa direction d'ailleurs.

"Comme une aspirine"

Pourquoi quitter le gouvernement alors que ce sont d'autres qui ont mis le feu aux poudres dans une bataille sur la neutralité qui ne fait que commencer ? C'est la ligne de défense de la direction amarante dont on se demande comment elle va gérer la suite. Comment se faire respecter lorsqu'on menace de sortir de la majorité pour finir par dire qu'il n'était pas vraiment possible d'en sortir en pleine crise sanitaire? Chez DéFI on ne décolère pas, on mord sur sa chique et on promet que les relations vont se durcir au sein de la majorité bruxelloise. Certains évoquent une guérilla à la hauteur du mauvais coup d'Écolo et du PS. On attend de voir.