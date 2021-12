Nous redécouvrons de manière douloureuse qu'en matière énergétique, les décisions ne s'improvisent pas. Et que l'Europe est dépendante d'importations. Le sujet de discorde parfait pour le réveillon de Noël?

Les sujets de discorde à la table du réveillon ne manqueront pas, ce Noël: sortie du nucléaire, vaccination, mesures du Codeco. Sans oublier la facture énergétique. Au dessert, vous reprendrez bien une part de bûche au choc…gazier?

En décembre, l'inflation de la seule énergie s'élève en Belgique à 42 %. La hausses des prix du gaz, de l'électricité et du gasoil de chauffage se ressentent depuis plusieurs mois pour les ménages et les entreprises. "Et qui va payer ?" Beau débat. Joyeux Noël 2021.

Choc gazier

En amplitude, ce que nous vivons appelle pour seuls points de comparaison les chocs pétroliers des années 70 et 80. À une différence majeure près: le "choc gazier" actuel ne concerne pas l'ensemble de la planète, uniquement l'Europe et l'Asie.

Au moment où vous lisez ces lignes, les prix du gaz sont dix fois moins élevés pour le consommateur américain que sur le vieux continent.

Joyeux Noël 2023

Et en deux mois à peine, l'illusion d'une situation temporaire, jusqu'à la sortie de cet hiver, a volé en éclat. Désormais, les chiffres dont nous disposons sont implacables: les prix de l'énergie devraient rester très élevés au moins jusqu'à la sortie de l'hiver…2023. "Et qui va payer?" Un peu en avance, Joyeux Noël 2023.

Dans les entreprises électro-intensives (l'automobile et la sidérurgie, pour ne citer qu'elles), la préoccupation est légitime. Ce qui se trame n'est pas un conte de Noël, mais au moins deux ans de choc énergétique. Nous en sommes là. À espérer un Noël au balcon, clément plutôt qu'enneigé, tant un hiver rude pourrait être synonyme de catastrophe économique.

Condamnés à subir

Comme le souligne l'économiste Bruno Colmant, nous sommes un peu condamnés à subir cette inflation énergétique. Que pouvons-nous faire? À court-terme, pas grand-chose. Certes, côté ménages, des mécanismes de redistribution peuvent être envisagés pour éviter une explosion de la précarité énergétique.

Mais du côté des entreprises grandes consommatrices d'énergie, la question est plus épineuse. Des aides directes pour les secteurs les plus affectés? C'est une piste à envisager. Mais alors, conditionnées à une trajectoire de réduction de l'empreinte énergétique. Sauf à vouloir donner un chèque en blanc (et à l'importation) aux grands consommateurs d'énergie fossile du pays.

Nous en sommes là. Cela fait des années que l'on sait la nécessité de mieux isoler notre bâti et de tendre vers plus d'efficacité énergétique – en ce compris dans les processus industriels. Et les avancées dans cette direction restent trop timorées.

Or, des solutions existent. Une entreprise comme PEPITe peut faire baisser de plusieurs dizaines de pourcents la consommation énergétique de processus industriels. "Avec une promesse pareille, leur téléphone est certainement en train de chauffer!", me direz-vous. "Même pas", nous glisse le dirigeant de la start-up liégeoise.

Négocier avec un fournisseur d'énergie et plaider pour des aides publiques, voilà qui semble plus ancré dans les habitudes que l'ambition de changer des processus de production. Pourtant, la solution se joue à long terme, entre réduction de la consommation et sortie de l'exposition aux énergies fossiles importées.

Joyeux Noël 2050