Egalité, croissance et démocratie, une impossible trinité?

Dix ans après la crise économique, la croissance repart, pendant que les inégalités se creusent. Et la tension qui en résulte pèse de plus en plus lourd sur les épaules de nos démocraties.

Il y a quelques mois était publiée la dernière mise à jour du World Wealth & Income Database, une base de données d’une profondeur inégalée sur l’évolution des inégalités et de la croissance à travers différents pays depuis les années 80. Cet opus est le fruit d’un travail collectif des meilleurs chercheurs en économie de tous les continents dont Thomas Piketty ou Abhijit Banerjee.

Les inégalités continuent leur progression vertigineuse. Depuis la fin des années 80, le capital des plus riches a augmenté de près de 10% par an, 5 à 10 fois plus vite que le taux d’évolution des salaires. Certains économistes parlent de "great decorrelation" pour parler de ce fossé grandissant entre les revenus issus du capital et ceux issus du travail. Notre modèle économique est devenu une formidable machine à créer de la richesse mais échoue à la répartir de manière équitable. Ces conclusions sont connues et répétées à l’envi.

Une analyse plus fine permet d’aller au-delà de ces lieux communs et d’observer une divergence frappante entre l’Europe et les USA. En Amérique, de 1990 à aujourd’hui, la part du revenu total capté par les 1% les plus riches a doublé, passant de 10 à 20%. L’Europe a conservé un système bien plus égalitaire, où la part des 1% ne passe que de 10% à 12%.

Démocratie, faibles niveaux d’inégalité, croissance importante: aucun pays ne parvient à combiner les trois attributs.

Notre modèle d’Etat providence, ou ce qu’il en reste, joue pleinement son rôle redistributeur et fait office de garde-fou face à la montée des inégalités. N’enterrons donc pas trop vite les bienfaits de notre bonne vieille social-démocratie européenne.

Cependant, en croisant ces chiffres sur les inégalités avec ceux de la croissance du PIB entre 1990 et 2017, qui est 40% supérieure aux USA à celle de l’Europe, on en vient à une question fondamentale: est-il possible de maintenir des niveaux d’inégalité faible avec une forte croissance? Parmi les pays de l’OCDE, ceux qui ont atteint les taux de croissance les plus importants ne l’ont fait qu’au prix de tensions accentuées sur les inégalités de revenus. On peut penser aux Etats-Unis mais aussi à l’Allemagne, qui au prix d’un dérèglement de son marché du travail a pu s’imposer en champion de la compétitivité de la zone euro, ou à certains pays d’Europe de l’Est.

Les seuls pays où cette tension entre inégalités et croissance économique ne se fait pas (encore) sentir sont des pays avec des régimes politiques forts et centralisés qui permettent d’orienter la croissance et de forcer des mécanismes de redistribution. On pense évidemment à la Chine mais aussi à des Etats comme Singapour.

Y aurait-il un trilemme entre croissance économique, maintien d’un niveau faible d’inégalités et démocratie? Un trilemme existe si, parmi trois éléments, deux sont combinables mais jamais les trois ensemble. Dans notre cas, on trouve effectivement des pays démocratiques avec de faibles niveaux d’inégalités (la Belgique, la France), des pays démocratiques avec des niveaux de croissance importants (les USA), des pays en croissance avec des inégalités maintenues faibles au prix de la démocratie (la Chine) mais aucun pays ne parvient à combiner les trois attributs.

Ce trilemme explique beaucoup de tensions politiques actuelles en Europe: les socio-démocrates qui défendent les vertus redistributrices de l’Etat social au prix d’une croissance molle; les libéraux prêts au contraire à sacrifier certains acquis de notre modèle social pour quelques points de croissance en plus. Au moins, ces deux derniers se rejoignent sur la nécessité de ne pas transiger sur la démocratie.