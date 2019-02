2,7 milliards d'avantages fiscaux vers les énergies fossiles selon WWF

Entre le support au mazout de chauffage, l’appui aux voitures de société ou l’exemption de taxes sur le kérosène, WWF a calculé que les gouvernements belges subsidiaient fortement l’énergie fossile. Il est temps de "démanteler ce soutien", dit WWF.

La campagne électorale arrive. Il est donc temps pour les acteurs de la société civile de sortir leur calculette. Après la Febiac qui défendait la fiscalité automobile comme outil de verdissement et de solutions aux problèmes de mobilité en Belgique (cfr. L’Echo 16/02), c’est au tour de WWF de donner son analyse de la situation.

493 € Selon les calculs du WWF, un ménage belge doté d’une voiture de société bénéficie en moyenne de 493 euros d’avantages fiscaux par mois. Or, l’État accorde 94 euros par mois pour un ménage qui utilise les transports en commun.

Du côté de l’ONG, le constat est fort différent. "La Belgique distribue 2,7 milliards d’euros d’avantages fiscaux par an aux énergies fossiles", assène le WWF dans un communiqué. L’association en a notamment après les voitures de société qui représentent 493 euros d’avantages fiscaux par mois en moyenne pour les ménages qui en bénéficient. "Or, l’État accorde ‘seulement’ 94 euros par mois pour un ménage qui utilise les transports en commun", regrette le WWF, qui estime que la voiture de société "a un impact négatif sur la société à travers l’augmentation des émissions de CO2, des problèmes de mobilité et de coût pour la santé publique en raison de la mauvaise qualité de l’air et du mode de vie sédentaire qu’induit l’usage de la voiture."

La voiture n’est pas seule dans le viseur. WWF rappelle ainsi au passage que le kérosène des avions n’est pas taxé. Une forme d’incitant pour prendre l’avion, alors que les transports routiers et ferroviaires sont eux taxés. "Un aller-retour Bruxelles-Nice en avion coûte 120 euros en moyenne contre 290 euros en train", regrette ainsi l’ONG. Enfin, le WWF soulève le problème délicat du mazout de chauffage qui, selon ses calculs, est toujours subventionné à hauteur de 1,1 milliard d’euros par an contre 325 millions d’euros pour les primes à la rénovation et à l’isolation.

Propositions politiques

Face à ces constats, WWF dresse donc plusieurs propositions politiques. D’abord, il s’agit de sortir progressivement des mesures de soutien au mazout d’ici 2025 tout en soutenant l’isolation par des primes et des solutions de chauffage alternatives.

"Le temps est venu pour le monde politique de prendre ses responsabilités en démantelant progressivement le soutien public aux énergies fossiles." Antoine Lebrun Directeur de WWF-Belgique

WWF veut démanteler progressivement le système de voitures de sociétés et en a particulièrement après les cartes essence. Elle demande également qu’une TVA sur les billets d’avion soit instaurée ainsi qu’une taxe sur le kérosène.