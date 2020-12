Accord européen sur le climat

Les émissions de CO2 d'origine fossile ont connu une baisse record de 7% en 2020, selon le bilan annuel du Global carbon project (GCP). 2,4 milliards de tonnes. Du jamais vu. Mais cette chute est bien sûr étroitement liée aux mesures de confinement prises contre l'épidémie de Covid-19. Au plus fort du confinement au printemps, elles ont même chuté d'environ 17% comparé à 2019.

La diminution des émissions en 2020 n'est pas égale:

• -12% aux Etats-Unis

• - 11% dans l'UE des 27

• -9% en Inde

• 1,7% en Chine, où les mesures de restriction ont été prises au début de l'année et ont été plus limitées dans le temps. Et où les émissions avaientnt augmenté de 2% en 2018...