Climat: 300 manifestants bloquent la rue de la Loi

Quelque 300 personnes issues de plusieurs organisations comme Greenpeace et Act For Climate Justice ont entamé une action contre le blocage de la Loi Climat, ce dimanche soir vers 18h00. Installées devant le Parlement, rue de la Loi à Bruxelles, elles ont prévu d'y passer la nuit, voire d'y rester jusqu'à mardi matin. La police est sur place. Toute manifestation est interdite dans cette zone neutre.

"La revendication, c'est qu'il faut une loi climat. On a une opportunité historique, mardi, avec la discussion sur les articles à réviser de la Constitution. Il faut cette loi climat maintenant, sinon on va devoir attendre 2024" "Tous ensemble tous ensemble pour une loi climat"

Parmi les personnes présentes figurent notamment Anuna De Wever , animatrice du mouvement Youth for climate en Belgique, et le réalisateur Bouli Lanners . Les manifestants ont planté une dizaine de tentes dans le parc de Bruxelles, en face du Parlement.

Depuis plusieurs mois, les jeunes de tout le pays réclament chaque semaine des actes politiques forts, dont l'approbation d'une loi sur le climat, fixant des objectifs clairs et améliorant la gouvernance climatique en Belgique.

Alors que le monde politique se déchire autour de la proposition de loi en ce sens co-signée par les écologistes, les socialistes, le cdH, DéFI et le MR, il est apparu mardi dernier que le MR ne soutiendrait pas la révision de l'article 7bis de la Constitution, soit la voie la plus rapide pour rendre possible cette Loi Climat. Le parti libéral dit préférer un accord de coopération entre les différentes entités du pays pour y parvenir.