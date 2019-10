"Extinction Rebellion" lance une série d'actions dans le monde entier

En plein essor, le mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) organise à partir de lundi des actions dans 60 villes dans le monde qui devraient rassembler des milliers de personnes, et notamment des actions de blocage à Londres prévues pour durer plus de deux semaines.

À Londres, Extinction Rebellion espère rassembler 20.000 à 30.000 personnes sur deux semaines pour prendre part aux actions de blocage visant 12 sites, la plupart situés autour de Westminster, où sont concentrés les lieux de pouvoir, selon l’un de ses responsables à Londres, Robin Boardman. Selon le jeune homme de 21 ans, la mobilisation s’annonce "cinq fois plus importante" qu’en avril dernier, où Extinction Rebellion avait mené pendant 11 jours des actions perturbant la circulation, et qui ont donné lieu à plus de 1.100 arrestations.

Circulation bloquée

Si les détails des opérations sont tenus secrets, les militants prévoient occupations et blocages de la circulation. Les militants mettent en avant leur principe de non-violence, mais certains s’interrogent sur la réaction des forces de l’ordre à leurs opérations de blocage, après un événement survenu en juin dernier. Alors qu’ils occupaient un pont qui traverse la Seine à Paris, des membres d’Extinction Rebellion avaient été délogés par les forces de l’ordre avec notamment l’utilisation à bout portant de gaz lacrymogène. Les images, abondamment partagées et critiquées sur les réseaux sociaux, avaient conduit à l’ouverture d’une enquête. "Nous menons un combat juste et légitime pour défendre la vie", a déclaré à l’AFP une militante française d’une trentaine d’années, qui a souhaité rester anonyme. "Oui, il va y avoir des blocages, la solution adoptée pour faire comprendre les choses au gouvernement, c’est de bloquer l’économie, mais il y aura aussi des actions de sensibilisation, de la musique, de la joie et de la couleur", a-t-elle ajouté.