Le parlement hollandais veut bannir les vols en avion entre Amsterdam et Bruxelles

Le train se montre aussi efficace que l'avion, tout en polluant moins, estime une majorité au parlement hollandais, qui veut la fin des vols entre les deux capitale.

Amsterdam-Bruxelles: 200 kilomètres. Pour les parcourir d'une traite, plusieurs solutions: outre la voiture et les cars, le train et l'avion offrent des liaisons régulières. Mais pour le parlement hollandais, cette concurrence de l'aérien au rail ne peut perdurer. Le trajet en train entre les deux capitales est en effet tout aussi rapide et moins nocif pour l'environnement. Il souhaite dès lors mettre fin aux liaisons aériennes entre Amsterdam et Bruxelles.

A la Deuxième Chambre du parlement hollandais, une majorité se dégage en ce sens, composée notamment des partis au pouvoir D66 et ChristenUnie, qui soutiennent cette proposition des GroenLinks. La Chambre appelle le gouvernement à trouver des accords avec les parties prenantes afin de faire disparaître progressivement les vols Amsterdam-Bruxelles, une liaison qui est encore assurée plusieurs fois par jour à l'heure actuelle. Cinq vols, tous effectués par KLM, relient chaque jour Amsterdam et Bruxelles, tandis que des liaisons ferroviaires quotidiennes sont assurées par plusieurs sociétés de chemins de fer.

"Le but est d'inciter les passagers entre deux aéroports d'opter pour le train et de positionner ce dernier comme une alternative attrayante et simple" Cora van Nieuwenhuizen Ministre néerlandaise en charge des Infrastructures

La ministre néerlandaise en charge des Infrastructures, Cora van Nieuwenhuizen, souligne que les compagnies aériennes sont libres de choisir leurs destinations dans l'espace aérien européen libéralisé. Mais elle est en discussion depuis un certain temps avec KLM, les chemins de fer néerlandais (NS) et l'aéroport de Schiphol (Amsterdam) pour remplacer les vols de petites distances par des connexions ferroviaires, là où c'est possible.

"Les compagnies aériennes peuvent d'ailleurs en tirer également un avantage en utilisant les slots ainsi libres pour des destinations économiquement plus intéressantes."

"Intérêt national"

La députée écolo Suzanne Kröger (GroenLinks) rappelle la nécessité de procéder à une bonne attribution des "slots" (laps de temps pour les décollages et atterrissages). Il est d'un intérêt national de répartir ces slots de manière raisonnée et en se basant, dans la mesure du possible, sur les liaisons indispensables, a ajouté M. Kröger.

La société gérant l'aéroport de Bruxelles (Brussels Airport Company) précisait ce mardi qu'il revenait à la compagnie néerlandaise de décider de retirer ou non ses "slots" dans les deux aéroports. L'État néerlandais, qui a récemment acquis une participation directe de près de 13% dans Air France-KLM, pourrait inviter la compagnie à s'exécuter.

"Il faut revenir au transport par rail pour les personnes et pour les marchandises" Céline Fremault Ministre bruxelloise de l'Environnement

Alors que la Belgique a porté au niveau européen l'idée d'une fiscalité verte sur l'aviation, l'intention des Pays-Bas de supprimer les "sauts de puce" en avion peut-elle faire des émules dans notre pays? Depuis Bruxelles, une séries de grandes villes sont facilement atteignables en train: Amsterdam, mais aussi Londres, Paris, Lyon, Bordeaux...

Lire aussi | 5 bons plans pour un city-trip en TGV

Vue en plein écran La ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault (cdH), soutient l'initiative néerlandaise. ©BELGA