La Belgique a renoncé à organiser la COP26

C’est terminé: la Belgique n’a pas présenté sa candidature pour organiser la prochaine conférence climatique et ne le fera pas. En raison des affaires courantes et d’un coût d’organisation élevé, estimé à 150 millions d’euros au moins.

La Belgique n’est plus candidate à l'organisation de la COP26 en 2020, apprend-on alors que l’Italie et le Royaume-Uni ont officialisé mardi une candidature commune. "C’est terminé. La Belgique n’a pas présenté sa candidature, principalement à cause du fait qu’on ne peut pas s’engager en affaires courantes", indique une source fédérale qui souligne que la décision a été prise collégialement par l’ensemble des entités.