La Belgique semble bien loin de fournir tous les efforts nécessaires pour respecter les objectifs climatiques. La Commission européenne pointe nos lacunes et l'économiste Philippe Defeyt argumente.

"Sans mesures additionnelles, la Belgique ratera ses objectifs climatiques de 2020 et de 2030"

Voici ce qu'assène le dernier rapport de la Commission européenne sur la Belgique, dont Le Soir a pris connaissance. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non industriels qui sont mises en cause: transport, logement, agriculture, secteur tertiaire...

Nos efforts ne sont pas suffisants et, côté énergies renouvelables, la Belgique n'est pas du tout une championne. Au contraire. En 2017, le renouvelable représentait 9,1% de l'énergie consommée, alors que la moyenne européenne était de 17,5%. L'objectif, pour notre pays, est d'atteindre les 13% en 2020. Ça va être difficile...

La Belgique a pourtant son Pnec, le plan national énergie-climat ... Celui-ci devrait permettre de réduire les émissions de 0,9 Mt par an jusqu'en 2030. Mais pour réellement arriver à la décarbonisation en 2050, il faudrait en réalité réduire les rejets totaux de gaz à effet de serre de 3,7 à 5,1 Mt par an dès 2030.

Et l'économiste de l'IDD (Institut pour un Développemement Durable), Philippe Defeyt ne cache pas son scepticisme face aux mesures concrètes du Pnec. "Tout indique que, malgré les mesures volontaristes qui sont intégrées dans le Projet du Plan National intégré Énergie Climat Belge 2021-20302, la baisse de l'intensité en émissions de gaz à effet de serre sera moindre d'ici à 2030."

Parmi les mesures qui l'interpellent, il y a d'abord la promesse de construction, en Wallonie, de 15.000 logements par an d'ici 2030, avec une grande qualité énergétique. Or, on n’y est pas. Il s'inquiète aussi de la baisse promise des émissions liées au transport routier, qui semble exiger la conjonction de nombreuses conditions.