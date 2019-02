La Belgique trop peu présente dans l'énergie renouvelable

Le bulletin belge en la matière est loin d'être bon. Avec une part sous les 10%, notre pays se situe en fin de peloton devançant uniquement Malte, les Pays-Bas et le Luxembourg. Pire, la Belgique reste éloignée de 3,9 points de pour cent de ses objectifs "Europe 2020".

Lire plus

Chaque état a son propre objectif tenant compte de la situation de départ, des performances économiques nationales, des énergies renouvelables potentielles. Pour l'Union européenne, l'objectif à atteindre est fixé à 20% d’ici à 2020 et au moins 32% d’ici 2030.

Quelques pays ont déjà atteint leurs objectifs. Citons la Suède, bien en tête du classement, la Finlande et le Danemark. Outre les pays du nord, les pays de l'Est performent également bien en fonction de leurs objectifs. Sur les 28 pays de l'Union, seuls 11 ont ainsi atteint leur objectif. Les Pays-Bas et la France en sont le lus éloignés.