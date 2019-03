La Chambre rejette la loi climat

Qu'est-ce qui était soumis au vote? Déposée par Écolo, le PS, DéFI, le cdH et le PTB, la proposition prévoyait de compléter l'article 7bis de la Constitution, qui exige des entités qu'elles poursuivent les objectifs d'un développement durable. En précisant qu'elles "coopèrent en particulier à une politique climatique efficace, conformément aux objectifs, principes et modalités établis par une loi [spéciale]". Cette phrase devait donner une assise constitutionnelle à la fameuse loi spéciale climat élaborée par des académiques et cosignée par les écologistes, les socialistes, le MR, le cdH et DéFI. Texte qui vise notamment à organiser la collaboration entre entités fédérale et régionales sur l'action climatique et à fixer des objectifs chiffrés de réduction d'émissions pour 2030 et 2050.