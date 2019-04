La marche pour le climat malmenée par des gilets jaunes

Plusieurs milliers de personnes ont marché pour le climat dimanche à Bruxelles: la police a compté 8.000 participants. A Liège, ils étaient 7.000 à réclamer une meilleure politique contre le changement climatique. Dans la capitale, la police a dû intervenir auprès de gilets jaunes après des "dégradations et agressions".

"C'était vraiment décevant. C'est aussi pour ça que les gens continuent à manifester. Les politiciens doivent se rendre compte que moins ils font, plus nous, nous faisons. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous ignorer. Nous continuerons à descendre dans la rue et c'est la démocratie", expliquait Anuna De Wever, l'une des figures de Youth for Climate.