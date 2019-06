Le méga plan de Michael Bloomberg pour combattre le réchauffement climatique

Le milliardaire américain Michael Bloomberg investit un demi-milliard de dollars pour en finir avec le charbon et le gaz. Il parle de "la plus grande campagne coordonnée pour combattre le réchauffement climatique jamais mise en oeuvre aux Etats-Unis."

"Nous sommes dans une course contre la montre avec le réchauffement climatique, et pourtant il n'existe encore pratiquement aucun espoir d'une action fédérale vigoureuse sur ce sujet pour les deux prochaines années au moins", constate le milliardaire américain Michael Bloomberg. "Mère Nature n'attend pas notre calendrier politique, et nous ne pouvons pas nous le permettre non plus."