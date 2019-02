Le nouvel enjeu de la pollution digitale

Pollution invisible

La pollution digitale pèse sur la problématique climatique. Selon un rapport du CNRS rendu public l’an dernier, la consommation électrique des nouvelles technologies représente 6 à 10% de la consommation mondiale. À cela, il faut ajouter l’énergie, nécessaire pour la production et la mise en place des infrastructures. Selon Damien Ernst, professeur à l’ULG, cette consommation est susceptible d’augmenter de 6 à 7% par an. Er il n’est guère plus optimiste pour l’avenir. "On se dirige vers une augmentation de la consommation d’énergie. On va passer de la 4G à la 5G qui consomme 5 fois plus. On va vers une véritable explosion."