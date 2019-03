MR et Ecolo guerroient sur le climat

C’est cette formule, soutenue par Ecolo, PS, cdH et DéFI que le MR, signataire de la loi climat, a décidé de rejeter comme il l’avait annoncé. Son argument demeure le même. "Nous avons mis le communautaire au frigo et nous n’avons pas l’intention d’ouvrir la boîte de Pandore. Nous ne voulons pas jouer aux apprentis sorciers", a répété David Clarinval chef de groupe MR, mardi en commission des Réformes institutionnelles. Le vote n’a pas eu lieu et le débat a été reporté.