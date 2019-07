"On voit qu'on n'est pas prêts au climat que nous vivons aujourd'hui" (Valérie Masson-Delmotte, Giec)

La vague de chaleur actuelle est une manifestation directe du réchauffement climatique, souligne la climatologue française Valérie Masson-Delmotte, co-présidente au Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec). Eau, logement, travail: nous ne sommes pas prêt à faire face, constate-t-elle.

L’Europe étouffe. Record absolu de chaleur en Belgique: alors que le code "rouge" canicule a été déclenché pour la première fois, Kleine-Brogel a enregistré mercredi une température de 39,9°C pour la première fois depuis le début des observations en 1833. Les Pays-Bas et la France enregistraient également des températures record, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie suffoquent aussi. Autant de manifestations du réchauffement climatique, souligne la climatologue française Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), co-présidente au Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) et élue par la prestigieuse revue "Nature" comme l’une des dix personnalités de l’année 2018.

À quelles conclusions la succession de vagues de chaleurs que l’on vit notamment en Europe amène-t-elle la climatologue que vous êtes?

Une fois qu’on détecte un changement important des températures, il faut mener un travail d’attribution: en identifier la cause. Ce travail n’a pas encore été fait pour l’épisode en cours, contrairement à la vague de chaleur de juin. Une équipe internationale de chercheurs a conclu que l’occurrence d’un événement de ce type qui a battu des records avait été rendue au moins cinq fois plus probable parce que nous avons perturbé le climat. Et on remarque que les modèles de climat dont nous disposons ont plutôt tendance à sous-estimer l’intensification que l’on observe.

On s’attend à un doublement de la fréquence des canicules dans des régions comme la Belgique et la France.

Est-ce à dire que le phénomène est plus rapide que ce qu’on avait anticipé?

Non. Quand on regarde sur les grandes tendances planétaires, ce qu’on observe est ce qui avait été anticipé il y a une trentaine d’années. Il faut être très prudent sur des événements ponctuels ou sur ce qu’on observe sur une dizaine d’années. Le fait d’avoir cet épisode très chaud, c’est une situation atmosphérique particulière, une forme de hasard. Mais dans un climat qui se réchauffe, ce type de phénomènes est appelé à devenir plus fréquent et plus intense: on en voit une des manifestations et il faut s’attendre à ce que ça se poursuive. Même pour un réchauffement de l’ordre de 1,5°C en 2040-2050, on s’attend à un doublement de la fréquence des canicules dans des régions comme la France ou la Belgique.

Où en sont les prévisions à long terme? À quoi s’attendre en Europe dans les décennies qui viennent?

Un effort a été fait ces dernières années pour développer des simulations régionales permettant d’avoir un diagnostic plus fin. Dans le cas de la France, ça donne des probabilités d’avoir dans les prochaines décennies des températures autour de 50°C, sans prendre en compte les îlots de chaleur dans les villes. À l’horizon 2100, dans des scénarios où on continue à ajouter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, on arrive à des extrêmes de températures qui augmentent de 6 à 13°C de plus que les extrêmes chauds récents. Or on a été jusqu’à 46 dans le Gard en juin…

À l’échelle globale, un nouvel exercice de modélisation du climat est en cours – par une quarantaine d’équipes dans le monde, des physiciens, des chimistes de l’atmosphère. La réponse de cette nouvelle génération de modèles de climat, devrait être connue en partie d’ici à la fin de l’année.

Même en parvenant à enrayer le réchauffement, certains de ses effets vont se poursuivre, d’où l’importance d’une culture de l’adaptation…

Oui, même si l’on parvient à aller vers la neutralité carbone et à maîtriser le réchauffement global, le niveau des mers va continuer de monter pendant très longtemps. Mais déjà aujourd’hui: on voit qu’on n’est pas prêts au climat que nous vivons et sa variabilité. On le voit par exemple pour l’eau, là on est en situation de crise. On a des vagues de chaleur, on met en place des systèmes d’alerte, mais les logements ne sont pas adaptés pour avoir un confort nocturne dans les grandes villes quand on a ces épisodes chauds. On peut s’interroger sur l’aménagement de nos modes de vie: j’ai vu des travailleurs qui souffraient, littéralement, sur des chantiers en rue. À partir de quand considère-t-on qu’il est dangereux de faire un travail qui implique un exercice physique en extérieur? En France, il n’y a pas de réglementation. ça fait partie des questions qui peuvent être posées. Ce qui est aujourd’hui un été extrême, ça sera la norme dans quelques dizaines d’années.

Même si l’on parvient à maîtriser le réchauffement climatique, le niveau des mers va continuer à augmenter pendant très longtemps.

Il faut passer de la gestion de crise à l’anticipation, dites-vous en somme.

Oui, et c’est aussi le message que portent les assureurs: la situation est délicate par rapport au fonctionnement des systèmes de mutualisation de risque des assurances si on n’agit pas pour réduire la vulnérabilité aux aléas climatiques. Si les coûts associés à ces dommages vont croissant, comment faire tenir nos systèmes d’assurance?

Vous avez participé lundi à l’Assemblée nationale à la réunion à laquelle était également présente l’activiste Greta Thunberg. Elle a subi de nombreuses attaques de la part de députés, ça vous a choqué?

J’ai été choquée qu’on la présente comme une "égérie" du mouvement de jeunesse: c’est un terme qu’on n’aurait pas utilisé pour un jeune homme, et j’ai été choquée des commentaires sur son apparence physique, son comportement. Ce que je vois c’est une espèce de contre-offensive qui vise à faire détester une personne plutôt qu’avoir une discussion de fond sur la question. C’est préoccupant. Je pense que c’est intéressant dans le débat démocratique d’avoir ces points de vue-là. Parfois, on a peut-être besoin d’entendre la parole de personnes qui sont plus mûres que leur âge, qui ont un regard différent, peut-être parfois plus lucide, sans compromis, sans compromission.

Comme beaucoup, elle traduit des travaux du Giec qu’il nous reste une décennie pour changer les choses. Partagez-vous ce message?

Je résume plutôt l’état des connaissances en disant: chaque année compte. Greta Thunberg a pris ce qu’on appelle le "budget carbone résiduel", c’est-à-dire la marge de manœuvre qui nous reste pour les émissions futures de carbone compatible avec la stabilisation du réchauffement à 1,5°C avec deux chances sur trois d’y arriver. Elle a pris ce chiffre de 420 milliards de tonnes de carbone, on en émet 42 milliards par an. Mais dans le rapport du Giec, on a une plage d’incertitude qui est importante: en gros, au rythme de nos émissions, la marge de manœuvre est de l’ordre de dix à vingt ans avec une incertitude d’une dizaine d’années.

Donc dans le pire des cas, ça peut vouloir dire qu’on a déjà les conditions d’un réchauffement d’1,5°C.

Oui. En tout cas, pour contenir le réchauffement à 1,5°C, la fenêtre d’opportunité qui nous reste est minuscule. Si on n’agit pas maintenant, dans les années à venir, on va dépasser 1,5°C. Cela étant, si on dépasse 1,5°C, on ne franchit pas un seuil au-delà duquel il y aurait une espèce d’emballement. Il n’y a pas un seuil qui permet d’éviter le risque climatique: on le voit aujourd’hui, des effets à 1°C. Plus le climat se réchauffe, plus il est possible qu’on ait des changements importants, parfois rapides, souvent irréversibles, mais le niveau de réchauffement auquel ces points de bascule peuvent se mettre en œuvre reste très incertain. Je suis mal à l’aise avec un discours qui suggère qu’au-delà d’un certain niveau de réchauffement, par exemple 1,5°C, on a un emballement. Mais en termes de risques, on a tout intérêt à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible.

Le Rhin presque asséché Véritable colonne vertébrale du transport fluvial de marchandises en Europe occidentale, le Rhin risque à nouveau l’assèchement. À Kaub, un point de repère clé situé près de Francfort, le niveau de l’eau a baissé de moitié (à 1,5 mètre) en moins d’un mois. En cause, la vague de chaleur actuelle bien sûr, mais pas seulement. L’an dernier déjà, le fleuve long de 1.233 km reliant Bâle à Rotterdam en traversant l’Allemagne et en longeant la France avait souffert de la sécheresse et de la fonte des glaciers, rendant le passage des barges industrielles impossible. Si le niveau de l’eau descend une nouvelle fois sous les 50 centimètres, le fleuve sera considéré comme impraticable et le trafic fluvial s’en trouvera interrompu avec des conséquences désastreuses sur l’économie allemande (et européenne) et sur les entreprises dépendantes du cours d’eau. Côté belge, le Port d’Anvers estime que le niveau d’eau devrait descendre sous 1,40 mètre dès ce matin, provoquant ainsi une baisse significative du trafic fluvial et surtout une diminution des volumes transportés par bateau. A Liège, troisième port intérieur européen, l’impact est moins visible, si ce n’est positif tant la récupération du trafic par camions venu d’Allemagne peut s’avérer lucrative pour la cité ardente. Par ailleurs, le basculement inévitable vers la voie terrestre auquel devront se soumettre de nombreuses entreprises s’accompagnera d’une hausse des coûts de transport. Craignant une période étendue d’assèchement du Rhin, similaire à celle rencontrée en 2018 (d’août à décembre), les sociétés les plus dépendantes du fleuve, comme BASF ou Bayer, vont devoir adapter leurs chaînes d’approvisionnement afin de limiter les risques.