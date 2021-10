La Belgique veut revoir le partage européen de l'effort climatique

Accorder les violons des entités belges n’est jamais une mince affaire, surtout quand on parle de climat, alors la moindre note émise à l'unisson est presque une surprise. Mercredi, les ministres européens de l’Environnement discutaient pour la première fois du volumineux paquet de mesures proposé par la Commission pour ajuster l’Europe à un objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de -55% d’ici à 2030. Et la Belgique aura pu y présenter une ligne commune , se félicitait-on dans l'entourage du ministre wallon du Climat Philippe Henry (Ecolo), qui représente le Royaume à l'Europe.

Flexibilité et convergence

Un, la Belgique plaide pour une large flexibilité dans la mise en place des mesures de réduction d’émissions : l’effort doit avant tout être fourni là où il est le plus efficace, et il faut pouvoir s’échanger des unités de renouvelable entre régions. De la flexibilité, des échanges, mais jamais au détriment de "l’intégrité environnementale" , souligne-t-on: il ne s’agit pas de demander des permis de polluer, c'était encore loin d’être évident dans la discussion intrabelge en début de semaine.

Deuxième point d’attention de la Belgique: la convergence. Selon la proposition de la Commission, la traduction de l’objectif européen en objectifs nationaux (pour les secteurs non industriels) varie largement d’un pays à l’autre. La réduction d’émissions par rapport à 2005 varie de 10% pour la Bulgarie à 50% pour le Luxembourg, en passant par 47% pour la Belgique. La méthode de répartition choisie par la Commission se fonde sur la richesse par habitant et une série de critères correctifs pour limiter l'ampleur des différences demandées d'un pays à l'autre. Mais les corrections qui ont été faites ne sont pas suffisantes, estime-t-on côté belge. En avançant notamment l’argument selon lequel les pays (d'Europe centrale et de l'Est) auxquels on en demande le moins risquent de s’enfermer dans des "carbon lock-in", un cercle vicieux dans lequel le système énergétique très carboné inhibe l'introduction d'alternatives décarbonées.