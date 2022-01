Les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées

L'année 2021, marquée par les canicules et incendies, a été la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée, indique le service européen Copernicus d’observation de la Terre.

Si 2021 n'a été "que" la cinquième plus chaude jamais enregistrée, elle a subi les effets dévastateurs du changement climatique: canicules exceptionnelles et meurtrières en Amérique du Nord et en Europe du Sud, incendies ravageurs au Canada ou en Sibérie, vague de froid spectaculaire dans le centre des États-Unis ou précipitations extrêmes en Chine et en Europe de l'Ouest.