Les États membres de l'UE approuvent la nouvelle loi sur le climat

Les négociateurs du Parlement européen et des États membres sont parvenus en avril à un accord destiné à réduire les émissions nettes de GES au sein du bloc d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et à une neutralité carbone d'ici 2050.

Refonte en profondeur

Les objectifs sur le climat concernent l'ensemble du bloc et non des pays individuellement. La loi vise à placer le climat au cœur de toutes les décisions politiques de l' UE, en veillant à ce que les futures réglementations soient en phase avec les objectifs de réduction des émissions.

La Commission européenne entamera cette actualisation le 14 juillet avec une dizaine de propositions pour l'industrie, l'énergie, les transports et le logement destinées à réduire les émissions de CO2. Une réforme du marché du carbone, des normes d'émissions plus strictes pour les nouvelles voitures et des objectifs plus ambitieux en matière d'énergies renouvelables figureront également parmi les nouvelles propositions.