Les pays de l'OMC s'attaquent aux plastiques et aux énergies fossiles

Des dizaines de pays de l'Organisation mondiale du commerce se sont engagés à agir en faveur du développement durable. Plastiques et énergies fossiles sont dans le viseur.

Plusieurs dizaines de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés, ce mercredi, à intensifier les discussions sur la pollution plastique, les subventions aux combustibles fossiles et le commerce écologiquement durable.

67 pays représentant environ 75% du commerce mondial des plastiques, dont la Chine, la Russie et l'Union européenne - mais pas les États-Unis -, se sont engagés à promouvoir les plastiques réutilisés et recyclés.

"Le commerce peut et doit agir en faveur de l'obtention de résultats en matière de développement durable pour les populations du monde entier", a-t-elle ajouté, lors d'un événement en ligne auxquels des ministres ont participé.

Mme Ngozi a appelé les pays à passer à l'action dès 2022 en élaborant des programmes de travail et des propositions concrètes. "Les enjeux sont trop importants pour que nous attendions des décennies pour obtenir des résultats", a-t-elle insisté.

Comme à la COP26

