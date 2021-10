Les secteurs qui font le plus de "greenwashing" sur le climat

En Belgique, les services immobiliers et les technologies de l'information montrent les plus gros écarts entre le dire et le faire en matière climatique, selon l'analyse faite par Inoopa pour L'Echo.

Il ne suffit pas de dire qu'on déploie des efforts pour réduire son impact sur le climat, il faut aussi le démontrer. Sinon, on est dans une démarche de "greenwashing", un procédé de communication destiné à donner une image trompeuse de sa responsabilité écologique. Il est donc très important d'évaluer les déclarations des entreprises concernant leurs actions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, principales causes du changement climatique. Qui fournit de vrais efforts et qui prétend le faire sans remuer le petit doigt?

Les services immobiliers (agences, sociétés gestionnaires de bâtiments…) sont les "champions" du greenwashing, devant les technologies de l'information et de la communication (ICT).

La scale-up Inoopa, qui utilise l'intelligence artificielle pour croiser et analyser les données des entreprises selon différents angles, a mis au point une méthode originale pour estimer le degré de "greenwashing" pratiqué dans le monde professionnel en Belgique. Celle-ci permet de visualiser les écarts entre les discours "climat" et les actions réellement prises, non pas au niveau des sociétés, mais au niveau des secteurs. Elle en dévoile les résultats en exclusivité pour L'Echo.

Les services immobiliers (les agences, mais aussi les sociétés gestionnaires de bâtiments tels des bureaux…) sont les "champions" du greenwashing, devant les technologies de l'information et de la communication (ICT), puis les secteurs techniques et scientifiques, selon l'analyse d’Inoopa. La santé (y compris la pharma) et l'industrie extractive complètent le Top 5 des "greenwashers".

Déchets et eau au top

Les secteurs du traitement des déchets et de l'eau montrent le plus faible écart entre le discours et les actes.

À l'autre opposé, les secteurs du traitement des déchets et de l'eau montrent le plus faible écart entre le discours et les actes, suivis par le transport, la construction et l'énergie. L'horeca (hôtels, cafés, restaurants), les finances (et assurances) et l'industrie manufacturière se situent quant à eux au milieu du peloton. La distribution, l'agriculture et l'éducation, enfin, font un peu mieux que ces derniers, s'intercalant entre eux et les cinq meilleurs classés.

Les secteurs gros émetteurs communiquent plutôt bien: "C’est l'indice d’une plus grande maturité à faire face à la thématique du CO2." David Charlier Responsable des produits, Inoopa

Un premier constat saute aux yeux à la lecture de ces conclusions: les secteurs classés comme gros émetteurs de C02 communiquent plutôt bien, alors qu'inversement, des secteurs considérés comme peu émetteurs font beaucoup de greenwashing. "C'est l'indice d'une plus grande maturité à faire face à la thématique du CO2", souligne David Charlier, responsable des produits chez Inoopa. Ces secteurs sont confrontés de longue date au problème, et ont vraisemblablement déjà appris qu'il ne sert à rien d'enfumer le public en lui tenant un discours trompeur. Ils ont, par ailleurs, déjà dû prendre une série d'actions, ce qui a contribué à donner plus de contenu à leurs discours.

"Ces secteurs sont également moins exposés au contact avec les consommateurs finaux", ajoute David Charlier. D'où l'idée qu'ils sont moins tentés de "verdir" artificiellement leur communication.

Lire aussi 50 nuances de vert dans les fonds durables

"Internet pollue beaucoup, songez par exemple aux émissions de CO2 des centres de données (serveurs), mais on en parle encore très peu." David Charlier Responsable des produits, Inoopa

"Dans les services immobiliers, on parle beaucoup de construction durable et de rénovation conforme aux objectifs climatiques dans le but de séduire ou convaincre leur public cible, mais sans véritable contenu derrière, poursuit l'analyste. Contrairement au secteur de la construction, qui est beaucoup mieux classé, mais où l'on parle de choses très concrètes."

La remarque vaut aussi pour l'ICT. "Internet pollue beaucoup, songez par exemple aux émissions de CO2 des centres de données (serveurs), mais on en parle encore très peu." Et on y entreprend relativement peu d'actions jusqu'à présent, ce qui n'aide sans doute pas à étayer les discours.

La place de la distribution au milieu du peloton pourrait en étonner plus d'un. Plusieurs, parmi les groupes de grande distribution, affirment en effet multiplier les efforts pour réduire leur impact environnemental. Il ne suffit toutefois pas de le proclamer, d'une part, et cette recherche a globalisé tout le secteur du retail en un seul groupe, de l'autre, en assemblant supermarchés, moyens et petits détaillants, ce qui peut expliquer un résultat mi-figue, mi-raisin.

Bruxelles moins bien positionnée

"Il y a beaucoup d'entreprises de services en Région bruxelloise, ce qui explique peut-être que celle-ci affiche un score plus élevé en greenwashing." Jean-Pol Boone Co-fondateur, Inoopa

Par Région, l'étude montre par ailleurs de légères différences. Bruxelles affiche un score plus élevé en greenwashing alors que la Flandre y obtient la meilleure note. "Il y a beaucoup d'entreprises de services en Région bruxelloise, ce qui explique peut-être cela, note Jean-Pol Boone, co-fondateur d'Inoopa. Beaucoup d'entreprises où l'élément communication est important aussi." Et de nombreux sièges sociaux ou bureaux de représentation.

Reste à expliquer la méthodologie utilisée par Inoopa pour arriver à ces résultats. La jeune pousse a analysé les communications de quelque 800.000 entreprises à travers les trois Régions. Pour simplifier le travail, elle a regroupé les secteurs d'activités en une quinzaine de gros secteurs agglomérants.

Intelligence artificielle et sémantique

Elle a ensuite passé leurs communications au crible selon trois axes de recherche: leur pollution directe, les actions concrètes de réduction des émissions qu'elles affirment prendre, et l'intensité avec laquelle elles communiquent sur la durabilité. Inoopa a généré des nuages de mots-clés sur chaque axe, en s'appuyant pour sélectionner ceux-ci sur des études menées à bien avec des experts en durabilité à la KULeuven et auprès d'autres partenaires. Plus de dix millions de mots-clés ont ainsi été générés pour les 800.000 entreprises, qui ont été analysés par des algorithmes sémantiques.

À titre d'illustration, on retrouve dans le top 10 des mots-clés les plus souvent associés au greenwashing, des concepts très à la mode, tels que "Développement durable", "Impact environnemental" ou "Économie bas carbone", qui sont voués à créer des émotions et du sentiment plus qu'à apporter du contenu.

Inoopa a ensuite dégagé deux scores par secteur, l'un portant sur la propension de chacun de ceux-ci à émettre des gaz à effet de serre, l'autre portant sur le lien entre l'intensité de communication et les actions concrètes prises. C'est ce dernier volet de l'étude qui a permis de coter le degré de greenwashing de chaque secteur.

C'est donc, à la base, une analyse fondée sur la sémantique, ce qui semble logique puisque l'objectif est de sonder des discours. On peut se donner une idée de la fiabilité de ce type de recherche en comparant les résultats obtenus sur la propension des secteurs à émettre du CO2 avec le classement officiel des principaux secteurs émetteurs en Belgique. Les deux listes se chevauchent assez bien, dans les limitations des aires sectorielles retenues dans l'étude. Selon le site fédéral climat.be, en effet, les principaux émetteurs sont, dans l'ordre, le transport, le bâtiment, la transformation énergétique, les processus industriels, la consommation d'énergie dans l'industrie, l'agriculture et les déchets. Selon l'analyse d'Inoopa, ce sont l'industrie, le transport, la construction, l'extraction minière, l'agriculture, les déchets et l'eau. À part l'activité minière, les différences entre les deux listes s'expliquent par le fait qu'Inoopa range la transformation énergétique ainsi que les processus sous la même bannière baptisée "industrie". Le bilan est donc plutôt convaincant.