Plus de 200 revues médicales réclament des mesures contre le changement climatique

Un éditorial signé par plus de 200 revues souligne les effets du changement climatique sur la santé. Il exhorte les dirigeants à prendre des mesures d'urgence.

Le climat ne "peut pas attendre la fin de la pandémie": c'est ce qu'affirment plus de 200 journaux médicaux à travers le monde. Regroupés dans un éditorial inédit, ils ont appelé ce lundi à une action urgente contre le changement climatique , à deux mois de la conférence climat de l'ONU à Glasgow.

Au cours des 20 dernières années, le nombre de décès liés à la chaleur chez les personnes de plus de 65 ans a augmenté de plus de 50%.

Selon les auteurs de ce texte, les rédacteurs en chef de revues prestigieuses comme le Lancet ou le British Medical Journal, la pandémie de Covid-19 ne doit pas faire obstacle aux mesures "urgentes" à prendre contre le réchauffement climatique et la destruction de la nature. Deux phénomènes qui menacent également la santé humaine.

"Au cours des 20 dernières années, le nombre de décès liés à la chaleur chez les personnes de plus de 65 ans a augmenté de plus de 50%", écrivent-ils notamment. Les températures plus élevées ont aussi entrainé une augmentation des cas de déshydratation, d'allergies ou de complications de grossesse.