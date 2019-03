L'AIP étant tombé à l'eau, la balle est dans le camp de Michel

Message qui semble avoir convaincu les militants de la CSC et de la CGSLB, puisque ce mardi, les syndicats chrétien et libéral ont officiellement validé, après un mois de concertation, le projet d’AIP avec, respectivement, 65% et 75,5% de votes positifs. Rien de tel à la FGTB, où le "non" l’a emporté d’une courte majorité (56%). L’AIP 2019-2020 ne sera donc pas, la tradition voulant qu’un accord interprofessionnel s’adopte par la voie du consensus, et donc de l’unanimité, et non via une quelconque majorité. Voilà la Belgique qui se retrouve dans une situation similaire à celle de 2015, où tout le monde avait dit "oui", sauf la FGTB.