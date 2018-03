Les syndicats relancent une action de taille

• Quel genre d'action? Les syndicats se refusent donc à parler de manifestation, même si l’action qui sera menée risque fort de s’en rapprocher. À la CGSLB, on s’attend déjà à une forte mobilisation, de l’ordre de 30 à 40.000 personnes. "Et avec un tel public, on ne peut plus se limiter à un rassemblement. On devra sans doute bouger. Ce sont les règles en matière de sécurité qui l’imposent" , nous explique le porte-parole Didier Seghin.

Jeudi au Mont des Arts

Pourquoi avoir décidé de relancer une action de plus grande ampleur, alors que la dernière manifestation du 19 décembre avait été perçue comme un demi-échec en terme de mobilisation? "On sent que sur le terrain, les gens sont de plus en plus réceptifs sur ce thème des pensions", dit-on dans les syndicats. Leur thermomètre, c’est la gazette "Les pensions en question", qui a été distribuée dans les gares et dans les entreprises. "On en a tiré un million d’exemplaires, et c’est parti comme des petits pains. On va relancer un tirage de 200.000 exemplaires", explique François Reman, le porte-parole de la CSC.