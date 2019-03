Une sortie de crise se dessine pour l'AIP

Que contient celui-ci? Une norme salariale de 1,1%, ainsi qu’un début de revalorisation (1,1% aussi) du salaire minimum. Une touche de mobilité, un brin d’heures supplémentaires et la répartition de l’enveloppe "bien-être" (près de 1,1 milliard d’euros sur deux ans). Et aussi une série d’aménagements concernant les fins de carrière.

Ce qui a fait caler le syndicat socialiste, c'est le salaire minimum. "Nous sommes d'accord sur tout à l'exception de la convention collective portant sur le salaire minimum. Mais nous sommes prêts à reprendre les discussions à ce sujet. Donc, on ne ferme pas totalement la porte, mais on dit que le texte, tel qu'il est là, n'est pas satisfaisant. Tous les autres textes, on les accepte" explique le patron de la FGTB, Robert Vertenueil.